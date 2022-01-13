مشروعات زراعية تنموية بالمحافظة.. و«توشكي الخير» تضم أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بعنوان: “الزراعة “على ضفاف النهر الخالد: “أسوان” جوهرة النيل الساحرة، يستعرض معلومات حول القطاع الزراعي بالمحافظة، بمناسبة احتفالها بالعيد القومي، رقم 51 ، والذي تحتفل به في 15 يناير من كل عام تزامناً مع ذكرى انتهاء العمل في السد العالي عام1971.

واشار الانفوجراف الى ان محافظة اسوان تضم 5 مراكز كبرى: إدفو، أسوان ، دراو ، نصر النوبة ، كوم امبو، كما تعتبر أسوان مقصد سياحي عالمي وقبلة السائحين خاصة فى فصل الشتاء، وقد أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عاصمة الشباب الافريقي.

وتبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة حوالي 254 الف و 706فدان، وتشتهر بزراعة عدد من المحاصيل العامة، وابرز المحاصيل الشتوية بها في القمح، الفول البلدي، الشعير، و البصل، والمحاصيل الصيفية: قصب السكر، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، السمسم، الفول السوداني، والكركدية، فضلا عن محاصيل الخضر: الطماطم – الفلفل – الباذنجان – الملوخية – البامية – البطاطس، ومحاصيل الفاكهه: المانجو – الموالح – العنب – الموز – التين – الجوافة.

وتبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة حوالي 34994 رأس ماشية ، وبها 115 مزرعة تسمين والبان ، و30 حظيرة تسمين ، كما تنتج 32382 طن من الألبان و 3289 طن من اللحوم، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع القومي لأحياء البتلو، حوالي 198 مستفيد، باجمالي 2015 رأس تم تمويلها، بقيمة قروض 20 مليون و 150 الف جنيه.

كما يبلغ اجمالي عدد مزارع الدواجن بها حوالي 40 مزرعة أهالي، و4 مزارع جدود التسمين بتوشكي، بطاقة 2.7 مليون طائر، وتنتج 5594 طن إجمالى اللحوم البيضاء، كما يبلغ انتاجها من اسماك البلطي حوالي 25500 طن، من بحيرة السد العالي.

ويتمثل قطاع الزراعي بالمحافظة في : 5 مراكز إرشادية.

161 جمعية بجميع القطاعات (إئتمان – إصلاح – إستصلاح)، و 4 محطات بحوث زراعية، و 6 محطات ميكنة زراعية ، بالاضافة الى انه يجرى حاليا انشاء 31 مركز للخدمات الزراعية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وحول المشروعات الزراعية التنموية بالمحافظة، بها مشروع توشكي الخير، الذي أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضم أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث العدد والإنتاج وأحدث الطرق في الزراعة والري، كما يشمل ايضاً المحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح – الخضر – الموالح – المانجو ).

وبها ايضا مشروع الدواجن في بنبان على مساحة 1000فدان، والذي تأتي المرحلة الأولى منه على مساحة 100 فدان بسعه 3.6 مليون طائر، ويساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل