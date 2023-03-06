مشروعات تأهيل وتبطين الترع مستمرة.. وزير الري: نحافظ على المال العام ولا نسمح بهدره (فيديو)

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تبطين و تأهيل الترع من مهام وزارة الري، كما أن الدولة وفرت الموارد المالية لتأهيل وتبطين الترع.

وأضاف سوليم خلال مداخله هاتفيه مع احمد موسى في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، وزارة الري لم ولن تقوم بتبطين مصارف، كما أننا نحافظ على المال العام ولا نسمح بإهدره، ومشروع تأهيل الترع مستمر ولن نوقف المشروع.

وتابع سويلم أنه تم انجاز 6 آلاف كيلو في مشروع تأهيل الترع وقريبا الوصول إلي 10 آلاف كيلو، كما أنه يتم التعامل مع المياه الجوفية بحرص ونسعى للحفاظ عليها.

وأوضح سويلم أنه يوجد مشروعات قائمة على المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن بحيرة سيوة عانت لعدة عقود من نزيف المياه الجوفية، وتم إيقاف نزيف المياه الجوفية في سيوة، والحياة عادت لنخيل سيوة من جديد، والمياه أصبحت جودتها مناسبة للزراعة”.

وأكد سويلم على أن مصر تولي اهتمام كبير بأشقائها في أفريقيا، لافتا إلي أن مصر تجمعها علاقات طيبة بدول حوض النيل، وناقشت مع الأشقاء الأفارقة مشروعات تخص التنمية.

وقال سويلم يتم المل على خلق 2 مليون فرصة عمل جديدة بالمشروعات الزراعية الجديدة، أي نحو 10 ملايين مواطن، علاوة على تخفيف الضغط السكاني عن الدلتا القديمة، ومهما توسعنا في الأراضي الزراعية ليس لدينا أي مشكلات تتعلق بالمياه.