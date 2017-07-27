مشروعات بقيمة 340 مليون جنيه فى الفيوم الجديدة

محمود زكىقال أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية، اعتمدت 340 مليون جنيه للجهاز، للعام المالى الجديد 2017/2018، مشيرًا إلى أن الاعتماد الجديد يقل عن العام الماضى بقمية 50 مليون جنيه.وأشار إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف استكمال مشروع 1536 وحدة إسكان اجتما



محمود زكى

قال أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية، اعتمدت 340 مليون جنيه للجهاز، للعام المالى الجديد 2017/2018، مشيرًا إلى أن الاعتماد الجديد يقل عن العام الماضى بقمية 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف استكمال مشروع 1536 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة، ومشروعات مرافق الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ أعمال محطة رفع صرف صحى، وتنفيذ مولات، وغيرها من المشروعات الخدمية للمدينة.

وأشار إلى أن العام المالى الماضى شهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات، تتمثل فى عدد 4 ملاعب خماسى، وثلاثى، بأحياء المدينة بقيمة 6 ملايين جنيه، ومشروعات طرق بالمدينة، وتنسيق موقع منطقة إسكان ابنى بيتك، وتسليمه، ومشروعات الكهرباء بالمدينة، سواء صيانة أو غيرها مشيرًا إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ مشروعات السنة المالية الماضية، بنسبة 105%، رغم الصعوبات التى واجهت قطاع التشييد والبناء، خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بالإعداد لطرح أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعى، التى تضم 1536 وحدة، من خلال مناقصة محدودة يتنافس عليها حوالى 15 شركة مقاولات، أبرزهم المقاولون العرب، وحسن علام، مشيرًا إلى أن أعمال المرافق تتمثل فى تنفيذ أعمال مياه وصرف صحى، وأعمال على كهرباء، على أن يسند خلال شهر ونص بحد أقصى.

وأضاف رئيس جهاز المدينة، أنه طرح قطعة أرض على مساحة تقدر بحوالى 8000 م مربع، لإنشاء مركز تجارى للمدينة «هايبر ماركت»، مشيرًا إلى أنه انتهى من إنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحى بالمدينة، والتى تقع بالحى الأول.

وأشار إلى أن الجهاز نجح فى استرداد 450 فدانًا من أراضى الدولة، كان متعديا عليها من الأهالى، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضى بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وكذلك شرطة التعمير لمدينة الفيوم الجديدة ومدينة 15 مايو.

وأنشأت مدينة الفيوم الجديدة طبقا للقرار الجمهورى رقم 193، لعام 2000، إذ تقع المدينة على طريق (القاهرة- أسيوط) الغربى على بعد 100 كم جنوب القاهرة، وتبعد عن مدينة الفيوم الأم بمسافة 15 كم، وعن مدينة بنى سويف بمسافة 40 كم.