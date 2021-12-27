اقتصاد وأسواق

مشروعات النواب توصي بمراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية

خلال اجتماعها اليوم
ياسمين فواز 9:55 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:55 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة في الصعيد، وتسهيل الإجراءات .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة المشروعات اليوم بحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد السيسي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهره للكهرباء وعدد من رؤساء الشركات القابضة للكهرباء والغاز والمياه .

كما اوصت اللجنة بأن يتم دراسة مقترح أن يتم توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء للمجمعات والوحدات الصناعية ،وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته.

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وطالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب ، شركات الكهرباء والغاز والمياه بمنح مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ،أصحاب الصناعات التي تحقق قيمة مضافة ، قائلاً: من حق الشركات ان تحقق هامش ربح ولكن يكون أقل نسبياً بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات مشيراً ان الدولة قدمت تسهيلات وتنازلات من أجل دعم المشروعات الصغيرة في قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وكذلك لضم الإقتصاد الفير رسمي للإقتصاد الرسمي ،

كما وجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي إفتتاح المشروعات القومية بمحافظات الصعيد وما يتعق بالمجمعات الصناعية وكذلك شكر وزير الصناعة ووزيرالتنمية المحلية كل قطاع علاقة بالمشروعات الصغيرة .

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وأكد المهندس محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهره للكهرباء أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتحقيق التنميه في مجال الطاقه وان وزارة الكهرباء اعتمدت خطط استراتيجيه ، طويلة المدي هدفها الارتقاء بالخدمه ، وزيادة الاستثمارات في مجال الكهرباء.


واضاف رئيس كهرباء جنوب القاهره، أن الوزارة تقوم بتعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع ، لكل الوحدات السكنية الراغبه في التعاقدات الجديده، وتحديث القديمه.


ولفت المهندس محمد السيسي أنه تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بهدف تركيب العدادات مسبقة الدفع باسم الهيئة، قبيل استلام أصحاب الوحدات ليكون الثابت والمتعاقد هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه لامانع من نقل هذا الموضوع بتركيب العدادات مسبق الدفع باسم هيئة التنميه الصناعيه قبيل تسليمها للمستثمر .

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وثمن محمد كمال مرعي من استجابة وزارة الكهرباء المطلب مؤكده بأنه سيعمل علي تخفيف الأعباء.

من جانبه اعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ،انه سيتم طرح مجمعات صناعية خلال الأيام المقبلة وهي مرفقة ، والوجدة ستكون جاهزة بالكهرباء والمياه ، مشيراً أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية خلال الأيام المقبلة بشان تلك المجمعات واهميتها وسنقوم بزيارات لكافة المحافظات .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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