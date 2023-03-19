«مشروعات النواب» توصي بمد فترة تحمل «المالية» الضريبية العقارية على بعض الأنشطة لعام إضافي

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالنظر في إمكانية مد الفترة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعلياً في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية لمدة عام إضافي على أن تنتهي في 31/12/2025، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة دعما لأصحاب هذه الصناعات.

وقال النائب محمد كمال مرعي ، رئيس اللجنة ، إن قانون 152 لسنة 2020 ، كل مواده تتضمن حوافز ولا توجد أي مواد عقابية من أجل جذب القطاع الغير رسمي للإندماج في القطاع الرسمي ،وتشجيع الشباب علي الإقبال علي المشروعات الصغيرة من اجل توفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من د. حنان عبدالمنعم عوض، بشأن رفض مأموري الضرائب تطبيق المزايا والحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بعض المناطق بمحافظة الفيوم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.