سيـــاســة

«مشروعات النواب» تطالب بتشكيل لجنة لدراسة المشكلات التمويلية بالإسكندرية

طالبت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، جهاز المشروعات الصغيرة بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات تمويل المشروعات بمنطقة مرغم بالإسكندرية يأتي ذلك بعد شكاوي عدد من شباب المستثمرين بالمشاكل التمويلية جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة…

ياسمين فواز 5:12 م, الخميس, 24 مارس 22 5:12 م, الخميس, 24 مارس 22

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طالبت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، جهاز المشروعات الصغيرة بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات تمويل المشروعات بمنطقة مرغم بالإسكندرية يأتي ذلك بعد شكاوي عدد من شباب المستثمرين بالمشاكل التمويلية جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمرغم وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ” ، ووافق  الدكتور محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات علي هذا مقترح لسرعة حل اي مشكلات تمويلية تقابل المستثمرين .

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وقال عبدالملك  : عليكم التحلي بالتفاؤل  وكلنا نعمل في خدمة الوطن وان مصر تتغير والدليل اليوم وجود البرلمان ممثل في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومات مت جهاز مشروعات ووزارة المالية ووزارة الصناعة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وإزالة المعوقات

ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة مشروعات النواب ، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم،  والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق  السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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