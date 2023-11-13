مشروعات النواب: تدخل رئيس المجلس لحل التشابكات التي يشهدها القطاع

كشف النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وعد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالتدخل والتواصل مع رئيس الوزراء لحل التشابكات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر .

ووجه النائب محمد كمال مرعي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاهتمامه بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب استمع إليه أمس “الاحد” في جلسة منفردة لاستيضاح التشابكات التي تواجه ملف المشروعات الصغيرة في مصر، لافتا إلى أنه وعد بالتدخل والتواصل مع رئيس الوزراء لحل هذه المشكلات.

وأوضح النائب محمد مرعي أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت قد عقدت اجتماعا مطولا مع بداية دور الانعقاد الحالي وحددت فيه المشكلات التي يواجهها هذا القطاع استعدادا لإرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وبذل الجهود لحل هذه الإشكاليات.

يشار إلى أن الجلسة العامة تنظر تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمن مادة وحيدة وهي كالتالي:

“تُستبدل عبارة” المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020″ بعبارة ” المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003″ والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020″.