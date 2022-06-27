مشروعات النواب: التوجيهات الرئاسية بدعم صغار المستثمرين ننفذها من خلال قانون المشروعات الصغيرة

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بتقديم الدعم الكامل والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، جعلنا نسعى للعمل بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنح أصحابها كافة الحوافز المنصوص عليها، جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ، مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وعضوية النواب، مارسيل سمير ، سيد سلطان، مني عبد الله ، رحاب موسى، طارق السيد حسنين، غادة محمود، مصطفى المختار، محمد زكريا ، وممثلي وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه، أثنى مرعي على حسن الاستقبال، مشيدا بجهود وقرارات محافظ بورسعيد الهامة في مجال دعم الصناعة وخاصة صغار المستثمرين في محافظة بورسعيد، متطرقا للحديث عن التحول الصناعي الذي تشهده المحافظة، منوها أنه قام بجولة بشوارع بورسعيد فور وصوله المحافظة للتعرف على ٱراء الشارع فيما تشهده المحافظة من تنمية صناعية بصفة خاصة، وتطور في جميع المجالات بشكل عام، وفوجىء بالتنمية الغير مسبوقة على أرض بورسعيد

من ناحيته، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن بورسعيد أصبحت من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، ما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية مستعرضا الطفرة التي شهدها جنوب وغرب وشرق في مجال الصناعة.

وأكد المحافظ أننا نقدم كافة الدعم والتيسيرات لصغار المستثمرين، قائلا “نعطى الفرص للشباب الجاد”، لافتا أن المصانع المتنتجة ببورسعيد عددها ٣٤١ مصنع ونرحب بالمستثمر الجاد لفتح افاق جديدة وتشغيل الشباب، منوها أن الدولة المصرية تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي ولتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.

وأوضح أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس، لافتا أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد ، ومن منطلق مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار نحو الصناعة التكميلية وتمكين الشباب وصغار المستثمرين للحصول على مصنع جاهز بالتراخيص للارتقاء بالصناعة المصرية

يذكر أن محافظة بورسعيد حققت تنمية غير مسبوقة فى القطاع الصناعى، من خلال ضح مليارات الاستثمارات التى تساهم فى إقامة مجمعات صناعية متكاملة الأنشطة ، وتدعم الاقتصاد المصرى وتوفر الآلاف من فرص العمل فى محافظة بورسعيد، لافتا أن نجاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين كان دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

وتطرق المحافظ للحديث عن الكيانات العملاقة بجنوب بورسعيد وأهمها مصانع كابسي للدهانات ، بيراميدز لأطارات السيارات، والضفائر الكهربية، ومصانع إنتاج الزيوت والادوات الكهربائية والبطاطين، وغيرها، من الكيانات التي ساهمت في ظهور صناعات تدخل للمرة الأولى للدولة المصرية، فضلا عن إقامة معارض لتسويق منتجات الشباب وأهمها معرض صنع في بورسعيد، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على الجهود المتواصلة لجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد (54_ 58) وفرت ٱلاف فرص العمل للشباب، لافتا أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد،

منوها أن هذه المشروعات تعد نجاح جديد لشباب المحافظة في مجال الصناعة والمصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات ، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وانطلاقا من تنمية وتأهيل الكوادر الشبابية و فتح المجال أمام الوجوه الشبابية ليصبحوا مستثمرين جادين فى مختلف المجالات .

وفي نهاية اللقاء، سلم محافظ بورسعيد ورئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب شيكات السادة عملاء الاقراض المباشرة، كما تم تسليم شهادات التصنيف والمزايا واارخص المؤقتة (توفيق الاوضاع) ، و تسليم الرخص النهائية (توفيق اوضاع) وتسليم شهادات تدريب التسويق الالكتروني والتصوير الاحترافي الذي تم عقده في شهر مايو ٢٠٢٢، وتسليم شهادات التصنيف والمزايا والرخص المؤقتة (توفيق اوضاع) .

محافظ بورسعيد يتفقد معرض صنع فى بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، معرض “صنع في بورسعيد” الذي يأتي فى إطار خطة المحافظة للاهتمام بالصناعات الصغيرة والأسر المنتجة ومشروعات الهاند ميد و تماشيا مع خطوات تعزيز التنمية الصناعية ، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارالصناعي من خلال إقامة مختلف نشاطات الصناعات.

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة أقسام المعرض، كما استمعوا لشرح موجز حول المنتجات المقدمة من المنطقة الصناعية، ومنتجات الأسر و الهاند ميد،

وأكد أن إقامة المعرض يأتي تماشيا مع الطفرة التى تستهدفها الدولة فى المجال الاقتصادى بالتوازى مع مختلف المجالات وفي إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة، و ضرورة الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لإقامة هذه المعارض في المحافظات فضلا عن خطة المحافظة لإقامة عدد من المعارض لمختلف المنتجات الصناعية وبأسعار مخفضة للمواطنين ، و لتسويق منتجات الأسر المنتجة و أصحاب الصناعات الصغيرة من الشباب.

وأشاد أعضاء لجنة المشروعات بمجلس النواب بمستوى تنفيذ المعرض وجودة المنتجات وأسعارها المتميزة، معربين عن فخرهم بالتنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد و التي ساهمت في الارتقاء بالصناعية المحلية و فتح اسواق مصرية في جميع البلدان.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المعرض أقيم على أعلى مستوى ، ويضم المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ، ويشارك به عدد كبير من الأسر المنتجة على مستوى المحافظة، ويقام على مساحة 1500 متر بأرض الجراج لشارع طرح البحر بحى الشرق، ويضم المعرض منتجات 58 مصنعا جنوب بورسعيد وال٥٤ مصنع والمصانع الاخري منها “الزيوت والأرز – والأسماك المملحة – والبُن وغيرها من المواد الغذائية وكذا صناعات حرفية – مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، بالاضافة الي مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة”، وغيرها من المنتجات المتنوعة عالية الجودة بأسعار تنافسية صنع جميعها ببورسعيد ويقام المعرض بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنطقة الصناعية

ويهدف المعرض إلى ترويج المنتجات المصرية على أرض محافظة بورسعيد، و ذلك بدعم من محافظ بورسعيد لصغار المستثمرين من أجل تشجيع الصناعة المصرية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن “بورسعيد تشهد تنمية صناعية غير مسبوقة، وأن هذا المعرض هو أحد ثمار تلك التنمية فالدولة المصرية أنشأت مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب بورسعيد( ١١٨ مصنع) ، ويضم مختلف الصناعات التي تشهدها بورسعيد لأول مرة وبجهود صغار المستثمرين من الشباب، مؤكدًا على استمرار دعمه للمستثمر الجاد ، كذلك مساعدتهم على تسويق منتجاتهم في السوق المحلي والنفاذ بمنتجاتهم في الأسواق العالمية.