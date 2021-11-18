«مشروعات البرلمان»: لجنة استماع لرواد معرض «تراثنا» الاثنين المقبل

أعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عن «جلسة استماع» هامة مرتقبة يوم الاثنين المقبل، سيتم خلالها توجيه الدعوة لـ 70 شابا من كافة ربوع البلاد، ممن تمكنوا عبر تجاربهم الشبابية الرائدة من الوصول إلى النجاح والتحقق الذاتي، وذلك في حضور عدد كبير من النواب والمسئولين والقائمين على جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي في بيان اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للعارضين وأصحاب المشروعات الشابة، وأن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة البحث والتقصي أي عقبات تواجه نشاطات الشباب بهدف تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.

وكشف مرعي في تصريحات له اليوم أن الاجتماع المقرر له ظهر الاثنين، سيتم خلاله بحث الكيفية الواقعية الفعالة التي يمكن من خلالها أن يقدم النواب أوجه دعم حقيقي للشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم و نفاذها إلى الأسواق.

واستطرد رئيس اللجنة أنه يأتي ضمن”أجندة نشاطات” اللجنة الأسبوع المقبل، موضوعات وصفها بـ”فائقة الأهمية” حيث تعقد اللجنة اجتماعا آخر في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين لفتح ملف تعزيز أدوار جهاز تنمية المشروعات وتذليل العقبات أمامه.

وذكر رئيس لجنة مشروعات البرلمان، أنه سيتم البحث عن مزيد من الآليات والمقترحات لتقوية أواصر جهاز تنمية المشروعات، وتعزيز أوجه التمويل لدعمه بشكل عملي وفعال على أداء مهامه الجليلة، وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة والتعاون الدولي.

وكشف مرعي أن الاجتماعات تأتي بأهداف واضحة، تتمثل في وضع خطوات وآليات مبتكرة لتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات، وفتح المزيد من القنوات الهادفة إلى مده بالتمويل الكافي واللازم من أجل الاضطلاع بأدواره الوطنية على أكمل وجه، بما يصل بنا إلى تنمية حقيقية وتطوير متاسرع للمشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.

وتابع: نستهدف الاستماع جيدا والتأمل في قصص نجاح الشباب ورواد العمل الذين وصلوا إلى معرض تراثنا، والكيفية التي يمكن بها أن نترجم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الشبابية، وإزالة العوائق أمام تلك التجارب الشبابية الواعدة، وأن نرسخ القواعد السليمة لتوجيه طاقات الشباب نحو العمل الحر.

واختتم مرعي بأن أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في حالة استعداد تام لبذل مزيد من الوقت والمجهود، بهدف الوصول إلى أفضل الخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو قطاع حيوي قادر على استثمار طاقات الشباب وتغذية شرايين الاقتصاد الوطني.