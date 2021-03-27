مشروعات «أوراسكوم كونستراكشون» تحت التنفيذ تسجل 5.4 مليار دولار بنهاية 2020

بلغت قيمة المشروعات «أوراسكوم كونستراكشون بى إل سي» تحت التنفيذ حوالى 5.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»، إنها تمكنت خلال العام الماضى من الحفاظ على على قيمة المشروعات تحت التنفيذ، موضحًا أن إيرادات الشركة نمت خلال 2020 بنحو %6 على الرغم من التأثيرات السلبية التى فرضتها جائحة «كورونا».

ووفقًا للقوائم المالية الصادرة أمس الأول الخميس، فإن إيرادات الشركة ارتفعت خلال 2020 إلى 3.37 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار فى 2019.

وأضاف بشاى أن المشاريع كانت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العام الماضي، موضحًا أن العقود الجديدة بالشركة تتألف من مجموعة كبيرة من القطاعات الأساسية المتنوعة مثل النقل والبنية التحتية ومراكز البيانات والخدمات اللوجيستية.

وأوضح أن الشركة بدأت خلال العام الماضى العمل فى مشروعات هامة، منها تنفيذ أطول خط للمونوريل فى العالم بمصر، فضلاً عن تنفيذ قطاع مراكز البيانات فى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أيضًا أن 2020 تُمثل العام الأول لتشغيل مزرعة الرياح فى رأس غارب.

وقال إن المجموعة وقعت عقودا جديدة خلال 2020 بقيمة 2 مليار دولار، فيما تمت إضافة 570 مليون دولار منها فى الربع الأخير من العام.

وأشار الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم كونستراكشون»، إلى أن العقود التى تم توقعيها فى الربع الأخير من العام الماضى شملت مترو القاهرة واللوجيستيات والطرق السريعة والأعمال التجارية، لتُضاف بذلك إلى العقود التى تم توقعيها فى التسعة أشهر الأولى من العام ذاته فى قطاعات البنية التحتية والنقل ومراكز البيانات والمياه والقطاعات التجارية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الربع الأخير من 2020 وقع تحالف أوراسكوم للإنشاءات عقدًا لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكك الحديدية بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وبلغت القيمة إجمالية للعقد حوالى 800 مليون دولار، وتتجاوز حصة أوراسكوم للإنشاءات حوالى 350 مليون دولار.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، فإن الشركات التابعة بالولايات المتحدة الأمريكية وقعت عقودا بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، من بينها 350 مليونا تم توقعيها فى الربع الأخير فقط.

وقالت الشركة إنها تمكنت خلال العام الماضى من زيادة مركزها النقدى الصافى إلى 358.6 مليون دولار، مقارنة مع 279 مليون دولار خلال عام 2019، وحققت المجموعة تدفقات نقدية بقيمة 138.2 مليون دولار، موضحةً أن هذا يدل على الجهود الناجحة فى التحصيل وإدارة رأس المال، كما ارتفع إجمالى حقوق المساهمين بنسبة %10 على أساس سنوى إلى 642 مليون دولار بنهاية 2020.

يُذكر أن «أوراسكوم» حققت أرباحاً بقيمة 97.1 مليون دولار خلال 2020، مقابل 131.1 مليون دولار فى 2019.

فيما بلغت أرباح مساهمى الشركة الأم 90.9 مليون دولار فى 2020، مقابل 121.3 مليون دولار العام السابق لهُ، فى حين بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة 6.2 مليون دولار فى 2020، مقابل 9.8 مليون دولار فى 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2020 ، فقد تحولت «أوراسكوم كونستراكشون» للخسارة بتكبد 7.4 مليون دولار خسائر، مقابل أرباح بلغت 12.17 مليون دولار فى 2019.