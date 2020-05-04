مشروب مدغشقر المعجزة لعلاج كورونا.. “شيح” طلبته 5 دول والصحة العالمية تحذر منه

في أسواق مدغشقر مشروب باسم “كوفيد – أورجانيكس” تم الترويج له من أعلى المستويات السياسية على إنه “علاج معجزة” لفيروس كورونا، وقد لاقت هذه الدعاية تجاوب مدهش من قيادات 5 دول إفريقية أخرى.

رئيس تنزانيا قال إنه سوف يرسل طائرة إلى مدغشقر لاستيراد المشروب المصنوع من الأعشاب، كما تعهد رئيس جمهورية الكونغو أيضا باستيراد نفس المشروب.

والأمر ذاته تكرر من السنغال وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

وحسب بي بي سي، فإن هذا المنتج مصنوع من نبات الشيح الذي تستخلص منه المادة الفعالة لأدوية الملاريا.

وتقول لوفا هاسينيرينا رانورومارو، كبيرة معاوني رئيس مدغشقر، لبي بي سي إن “العلاج المعجزة” لم يجرب سوى على 20 حالة لمدة 3 أسابيع. رئيس مدغشقر يحتسي المشروب المعجزة

وقالت بي بي سي إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا دليل على أن هذا المشروب يعالج فيروس كورونا، محذرة من تلقي العلاج دون إشراف طبي.

وأكدت المنظمة في بيان أنها “لا توصي بالعلاج دون إشراف طبي مهما كان الدواء المستخدم في الوقاية من كوفيد19 أو علاجه”.

وشددت المنظمة الدولية، في تصريحات سابقة على لسان مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أنه “ليست هناك طرق مختصرة لإيجاد علاج فعال لمكافحة فيروس كورونا”.

من جهته، حذر المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية من الأدوية المزعومة لفيروس كورونا، بما في ذلك العلاج بالأعشاب والشاي، مؤكدا أن خير وسيلة للوقاية من الفيروس هي تفادي التعرض له.

قالوا لي إنهم اكتشفوا العلاج.. فطلبته

وكان جون ماغوفولي، رئيس تنزانيا قال في حديث متلفز، إنه كان على اتصال بالفعل بالحكومة في مدغشقر، وسوف يرسل طائرة إلى الجزيرة لجلب المشروب العشبي الذي يزعم أنه يعالج فيروس كورونا.

وقال ماغوفولي: “أجري اتصالات مع مدغشقر، وأرسلوا لي خطابا يتضمن أنهم اكتشفوا دواء. وسوف نرسل طائرة لإحضار هذا الدواء حتى يكون بمقدور التنزانيين الاستفادة منه. هذا أيضا إلى جانب أن الحكومة تعمل ليلا نهارا في هذا الاتجاه”.

ويواجه رئيس تنزانيا انتقادات على نطاق واسع بسبب استجابته لفيروس كورونا الوبائي. توزيع علاج كورونا المزعوم في مدغشقر

كما شجع ماغوفولي المواطنين على الاستمرار في التجمع في دور العبادة وسط إجراءات الإغلاق التي تتبعها الحكومات حول العالم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تأخر تنزانيا في تفعيل قيود للحد من المزيد من انتشار فيروس كورونا قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في عدد الحالات الإيجابية.

وبلغ عدد حالات فيروس كورونا في هذه الدولة الأفريقية 480 حالة بينما بلغ عدد الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية 229 علاوة على تسجيل مدغشقر 135 حالة.

مدعشقر تتبرع بعلاجها المعجزة لغينيا الاستوائية