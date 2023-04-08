مشرعان أمريكيان: مشاورات لتشغيل نظام «ستارلينك» للأقمار الاصطناعية في تايوان 

قال مشرعان أمريكيان إنهما بحثا مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين إمكانية جلب نظام “ستارلينك” للأقمار الاصطناعية الذي يملكه قطب الأعمال إيلون ماسك إلى الجزيرة، بهدف تعزيز سبل الردع لدى تايبيه في مواجهة الصين.

وذكر مايكل مكول رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وفرينش هيل النائب عن ولاية أركنساس، وهما ضمن وفد من الكونجرس يزور تايبيه، أن هذه كانت إحدى “النقاط المفيدة البناءة” في محادثاتهما مع تساي اليوم السبت.

وقال المكتب الرئاسي في تايوان إنه ليس لديه تعليق على المسألة المتعلقة بـ”ستارلينك”، وأصدر بيانا أفاد فيه بأن “مكول” والوفد المرافق له التقوا بقادة تايوانيين من مختلف الصناعات منها أشباه الموصلات وتكنولوجيا الطيران.

ولم يذكر النائبان الجمهوريان ما إذا كانا قد ناقشا الفكرة مع ماسك أو “ستارلينك”، وهي أسطول الأقمار الاصطناعية الذي تشغله وتطلقه شركة “سبيس إكسلبوريشن تكنولوجيز” التابعة للملياردير الأمريكي، والتي لديها أكثر من 3000 قمر اصطناعي في المدار.

جلب نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية

وفي العام الماضي، أثار “ماسك” غضب تايبيه باقتراح حله الخاص للتوتر بين الصين وتايوان، وهو التنازل عن بعض السيطرة إلى بكين. تُحكَم تايوان بإدارة مستقلة، لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وقال “ماسك” أيضا في وقت سابق إن بكين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يطرح خدمة “ستارلينك” للإنترنت في الصين.

وأوضح “مكول” للصحفيين اليوم السبت أن “الصين الشيوعية جيدة جدا فيما نسميه عمليات المخابرات والمراقبة والاستطلاع.. ولديها عيون كبيرة يمكنها رؤية كل شيء في المحيط الهادي، وهي في بعض الحالات، أفضل مما نستطيع في هذا المجال. تايوان ليس لديها أي من ذلك”.

وأعلنت الصين أنها ستجري تدريبات عسكرية “حول” تايوان لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت، بعد عودة “تساي” من زيارة إلى الولايات المتحدة.

وقال “هيل” إن تايوان ستستفيد من أقمار “ستارلينك” الاصطناعية لضعف كابلاتها تحت البحر، مضيفا أن الجزيرة سيتعين عليها تقديم استثناء يتعلق بالأمن القومي كي يتسنى للشركة العمل.