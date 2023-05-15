مشتريات محلية تقود البورصة المصرية للصعود بداية تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 15-5-2023، على ارتفاع جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.47%، عند مستوى 17450 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.29%، مسجلا مستوى 3016 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.38% عند 4713 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 172 سهما، ارتفع منها 55 سهما، فيما تراجع 17 سهما، واستقر 100 سهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 11.44 مليون جنيه، و26.28 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 37.72 مليون جنيه.