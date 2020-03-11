مشتريات محلية تقفز بالبورصة 1% خلال التعاملات الصباحية

يرى خبراء إن المؤشر قد يحالفه الحظ إذا تمكن من مواصلة الصعود خلال الارتدادة التصحيحية لمستويات 12000 نقطة.

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية ملحوظة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.06% إلى 11318 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.4% إلى 1096 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.86% إلى 1176 نقطة.

أكد عدد من خبراء التحليل الفنى أن صعود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 أمس منطقى ، عقب نزيف الخسائر الذى شهدته خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أنه كان محتما أن يتبعه ارتدادة تصحيحية.

وقال الخبراء إن المؤشر قد يحالفه الحظ إذا تمكن من مواصلة الصعود خلال الارتدادة التصحيحية لمستويات 12000 نقطة.

اعتبر إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن صعود مؤشر EGX30 أمس يأتى فى إطار الارتدادة التصحيحية عقب نزيف الخسائر فى الجلستين السابقتين.

وقال النمر إنه إذا حالف المؤشر الحظ فقد يتمكن من مواصلة الصعود خلال الارتدادة التصحيحية لمستويات 12000 نقطة، وإذا تحقق ذلك قد يصعد لمستويات أعلى.

ولفت إلى أنه من الصعب التكهن بما ستؤول إليه تحركات البورصة خلال الفترة الحالية، نظرا لفقدان الثقة لدى المتعاملين فى السوق بشكل عام.

وأشار إلى أنه بخلاف الجلستين الداميتين للبورصة فى الأسبوع الحالى وهبوط المؤشر الرئيسى قرابة %11 إلا أنه بالنظر لفترة أطول نجد أن «EGX30» فقد فى أقل من شهر نحو 3000 نقطة، بعد تراجعه من 14100 يوم 9 فبراير الماضى، مؤكدا أن استعادة المتعاملين لثقتهم فى السوق ليس سهلا.

وأكد أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن ارتدادة السوق أمس منطقية بعدما اقترب مؤشر EGX30 خلال تداولات الأسبوع الحالى من مستويات 10500 نقطة، بسبب تراجعات الأسواق العالمية وأسعار النفط، مع تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا وتأثير التدابير الاحتياطية على الاقتصاد.

وأشار جمال الدين إلى أن كسر EGX30 لمستوى 12000 نقطة والتراجع لما دون 11000 أربك المتعاملين.

وقال إن «EGX30» لديه نقطة دعم مهمة عند مستوى 10500 نقطة، من المرجح أن يستغلها فى التماسك وشحذ قواه.

وطالب بمتابعة ارتدادة المؤشر التى من المرجح أن يستهدف خلالها مستويات 11400 – 11850 نقطة، وذلك لحين وضوح الرؤية.