مشتريات محلية تعزز صعود البورصة حتى منتصف التعاملات

مصطفى طلعتواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين، مقابل مبيعات للعرب والأجانب.وصعد مؤشر "Egx30" الرئيسي 1.36% ليصل إلى 16396 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% إلى 797 نقطة، وام



مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين، مقابل مبيعات للعرب والأجانب.

وصعد مؤشر “Egx30” الرئيسي 1.36% ليصل إلى 16396 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% إلى 797 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “Egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% ليسجل مستوى 2050 نقطة.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي عدا المؤشر الرئيسي الذي اختتم تعاملاته عند 16176 نقطة بهبوط 0.13%، بينما ارتفع المؤشر السبعيني 0.27% عند 796 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.22% عند 2034 نقطة.