مشتريات محلية تصعد بـ البورصة في التعاملات الصباحية الثلاثاء

صعد مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 0.45% إلى 14042 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65 % لتسجل مستوى 1276 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% إلى 1399 نقطة.

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي طفيف مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.45% إلى 14042 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65 % لتسجل مستوى 1276 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% إلى 1399 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الاسهم 102 مليون جنيه وجرى التعامل على 119 سهما ارتفع منها 52 سهما وانخفضت أسعار 13 سهما بينما استقرت أسعار 54 سهما عند نفس مستويات اغلاق امس.

واختتمت البورصة تعاملات أمس الإثنين على هبوط طفيف لمؤشراتها، وتراجع مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة إلى 13979 نقطة، ومؤشر «EGX 70 » للصغيرة والمتوسطة إلى 1268 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا إلى 1393 نقطة.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم البحوث بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن السوق تمر بحركة عرضية على المدى المتوسط والتى قد يتخللها جلسات حمراء وأخرى خضراء لكن السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة التحرك الإيجابي.

أوضح أن تضارب التصريحات بشأن خفض أسعار الطاقة للمصانع قد ألقى بظلاله على تحركات السوق.

أكد أن اختراق مستوى 13900 نقطة لأسفل يعد إشارة سلبية لكن ليس من المرجح أن يحدث ذلك على المدى القصير لكن تبقى منطقة المقاومة الأقرب عند 14200 و14350 نقطة.

يرى جمال الدين أن السوق ما زالت متاثرة بتحركات سهم المصرية للاتصالات، وفى انتظار مصير حصتها فى شركة فودافون مصر، الذى يعود بالنفع على مساهميها حال حدوث ذلك.

قال سامح غريب، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن السوق أغلقت فى منطقة أمنة خلال جلسة الإثنين أعلى مستوى الدعم المهم 13950 نقطة، رغم التراجعات بسبب أخبار خفض أسعار بيع الطاقة على المصانع، التى تشير إلى استبعاد خفض الأسعار حالياً.

أوضح عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن الأسهم المرتبطة بأسعار الغاز تأثرت سلبًا مثل مصر للألومنيوم، وحديد عز، وسيدى كرير، والإسكندرية للزيوت المعدنية.

أشار غريب إلى أن السوق تتحرك عرضيًا بين مستوى الدعم المذكور سلفًا والمقاومة الأقرب عند 14100 نقطة على الأجل القصير، تزامنًا مع تحركات سهم البنك التجاري.