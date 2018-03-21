مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1% في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي بدعم شرائي للمستثمرين المصريين. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي 1% ليصل إلى 17300 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0.37% إلى…



مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي بدعم شرائي للمستثمرين المصريين.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي 1% ليصل إلى 17300 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.37% إلى 889 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر “Egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.46% ليصل إلى 2275 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على هبوط جماعي وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.34% عند مستوى 17113 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.22% إلى 886 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% عند 2264 نقطة.