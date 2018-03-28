مشتريات محلية تصعد بالبورصة في تعاملات الأربعاء

مصطفى طلعت: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، بدعم شرائي للمستثمرين المصريين. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.47% ليصل إلى 17350 نقطة، كما ارتقع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"…

مصطفى طلعت:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، بدعم شرائي للمستثمرين المصريين.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بحوالي 0.47% ليصل إلى 17350 نقطة، كما ارتقع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.09% إلى 869 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بحوالي 0.01% ليسجل مستوى 2237 نقطة.

يشار إلى ان البورصة أنهت تعاملات أمس على اداء متباين إذ صعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.97% عند مستوى 17270نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.10% عند 869 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقا 0.42% إلى 2237 نقطة.