مشتريات محلية تصعد بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، مدفوعة بمشتريات للمستثمرين المحليين، مقابل مبيعات أجنبية. وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.415 ليسجل مستوى 14190 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.26%…



مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، مدفوعة بمشتريات للمستثمرين المحليين، مقابل مبيعات أجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.415 ليسجل مستوى 14190 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.26% إلى 770 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة “egx100” بنسبة 0.39% إلى 1753 نقطة.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات، أمس الثلاثاء، على صعود طفيف، وارتفع المؤشر الثلاثيني 0.07% عند 14132 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.04% إلى 768 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% عند 1746 نقطة.