مشتريات محلية تصعد بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاربعاء، على صعود جماعي بدعم مشتريات المستثمرين المحليين.
وبحلول الساعة 10.30 صباحًا، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.04% إلى 15029 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.10% إلى 836 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.06% إلى 1983 نقطة.
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات، أمس الثلاثاء، على صعود متباين لمؤشراتها، وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة طفيفة 0.03% عند 15023 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.93% إلى 835 نقطة، واﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.54% عند 1982 نقطة.