بورصة وشركات

مشتريات محلية تصعد بالبورصة فى مستهل التعاملات

مصطفى طلعت ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13585نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "Egx70" بنسبة أكبر بلغت 0.74% ليصل إلى 727 ن
10 أغسطس، 2017 10 أغسطس، 2017

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مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13585نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “Egx70” بنسبة أكبر بلغت 0.74% ليصل إلى 727 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.52% ليبلغ مستوى 1627 نقطة.

يذكر أن المؤشر الرئيسي هبط بنهاية تعاملات جلسة أمس بنحو 0.42%، ليبلغ مستوى 13580 نقطة، فيما صعد مؤشر Egx70″  بنسبة 0.53% ليصل إلى 721 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع بنسبة 0.18% عند مستوى 1619 نقطة.

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