مشتريات محلية تصعد بالبورصة فى التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء.وصعد مؤشر "egx30" الرئيسي 0.17% ليسجل مستوى 12373 نقطة، وكذا مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% ليصل إلى 813 نقطة، وامتد الارتفاع إلى

مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي 0.17% ليسجل مستوى 12373 نقطة، وكذا مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% ليصل إلى 813 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنحو 0.15% إلى 2065 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع جماعي إذ صعد المؤشر الثلاثيني 0.77% ليسجل 16346 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.32% ليصل إلى 811 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.94% إلى 2063 نقطة.