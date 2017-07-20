مشتريات محلية تدعم صعود البورصة بالمنتصف

مصطفى طلعتواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمستثمرين والمؤسسات المحلية.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.3% عند مستوى 13747 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة أكبر بلغت 1.11%، ليصل إلى 6

مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمستثمرين والمؤسسات المحلية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.3% عند مستوى 13747 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة أكبر بلغت 1.11%، ليصل إلى 674 نقطة، بتداولات بلغت 350 مليون جنيه على الأسهم.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة -أمس الأربعاء- على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية، وهبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.08% إلى 13707 نقاط، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ليصل إلى 667 نقطة.