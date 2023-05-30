مشتريات محلية تدعم استمرار صعود البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.2%، التعاملات، مسجلا مستوى 17418 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.68%، عند مستوي 3261 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.83% عند 4884 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منها 87 سهما، فيما تراجع 49 سهما، واستقر 61 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 35.79 مليون جنيه، و 14.94 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 50.73 مليون جنيه.