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مشتريات محلية تدعم استمرار صعود البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

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وصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 ارتفع منها 87 سهما

مشتريات محلية تدعم استمرار صعود البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
جهاد سالم

جهاد سالم

12:56 م, الثلاثاء, 30 مايو 23

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.2%، التعاملات، مسجلا مستوى 17418 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.68%، عند مستوي 3261 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.83% عند 4884 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منها 87 سهما، فيما تراجع 49 سهما، واستقر 61 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 35.79 مليون جنيه، و 14.94 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 50.73 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:56 م, الثلاثاء, 30 مايو 23