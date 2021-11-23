بورصة وشركات

مشتريات مؤسسية تدفع البورصة نحو ارتفاعات جماعية

فيما قد يتحرك EGX30 بشكل عرضي مائل للهبوط
دينا مجدي 9:36 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 9:36 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع خبراء التحليل الفني للبورصة المصرية أن تتباين حركة مؤشرات السوق في جلسة اليوم – الأربعاء- إذ سيتمسك EGX70 برحلة الصعود رغم مواجهته مقاومة عند مستوى 2040 نقطة، فيما قد يتحرك EGX30 بشكل عرضي مائل للهبوط.

وساهمت مشتريات المؤسسات بمختلف جنسياتها في دفع مؤشرات السوق نحو الصعود الجماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX 30) خلال جلسة أمس الثلاثاء، بنسبة 0.09%، ليصل لمستوى 11369 نقطة، فيما صعد نظيره للشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 2.47% ليغلق على 2034 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقًا EGX 100 بمعدل 1.92% ليسجل 2993 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات على الأسهم في ختام جلسة أمس 968 مليون جنيه، بينما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات جنيه ليصبح 715 مليارا، بعد أن كان 710 مليارات باليوم السابق.

اقرأ أيضا  صعود المؤشرات الأمريكية الخميس بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

وعلى صعيد تحركات السوق، فقد سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 12.6 و5.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 18.5 مليون جنيه.

واتجه الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بصافي 47 و36.8 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شراء للأجانب قدره 258 ألف جنيه، في الوقت الذي سجلت فيه المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 34.4 و36.8 و18.2 مليون جنيه على الترتيب.

اقرأ أيضا  شهادة إيداع التجاري الدولي تصعد 2% بتعاملات «GDR'S» الأسبوع الماضي

وتوقع إيهاب سعيد، خبير سوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، أن يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل عرضي في جلسة الأربعاء إذ يواجه المؤشر منطقة المقاومة 2040 نقطة.
ورجح أن يستطيع مؤشر EGX70 اختراق المقاومة سالفة الذكر في جلسة الخميس المقبل، مرشحا الرئيسي EGX30 للتحرك البطبء العرضي مقارنة بنظيره السبعيني الذي بدأ ارتدادة صاعدة عقب موجة هبوط حاد قوية مؤخرا.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن السوق تنتظر محفزات حقيقية تساعدها على النهوض والتعافي من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن المستثمرين الأفراد بحاجة ماسة إلى الدعم الحقيقي.

اقرأ أيضا  «العقارية للبنوك» تفصح عن تأجيل جديد في دعوى بنك مصر ضدها

وتوقع كمال أن يتحرك موشر البورصة الرئيسي EGX30 بشكل عرضي حول مستوى الدعم 11300 – 11400 نقطة، وذلك بالتزامن مع ثبات نسبي لسهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار في شركة إتش دي للأوراق المالية، إن تجاوز مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مستوى 2000 نقطة مرة أخرى هو بداية موفقة نحو التصحيح الصاعد خلال الفترة المقبلة.

وتوقع صعود مؤشر EGX70 في جلسة الأربعاء نحو مستويات المقاومة 2050 نقطة، فيما رشح مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 للتحرك العرضي المائل للهبوط.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دينا مجدي

ملف الكاتب دينا مجدي

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء مسجلة أسوأ جلسة لها خلال شهرين

أيمن عزام 8:27 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-11-2021

رجب عزالدين 6:50 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«أودن للاستثمارات» تتقدم بمستندات الانقسام إلى شركتين فى البورصة المصرية

رجب عزالدين 5:47 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«جلاكسو سميثكلاين» : ما زلنا ندرس مسألة دمج «آمون للصناعات الدوائية»

رجب عزالدين 5:03 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

توصيات بالشراء وزيادة الوزن النسبي لسهم التشخيص المتكاملة

منى عبدالباري 3:56 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى للجلسة الثانية وEGX70 يرتفع 2.4%

رجب عزالدين 3:09 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21