مشتريات مؤسسية تدفع البورصة نحو ارتفاعات جماعية

توقع خبراء التحليل الفني للبورصة المصرية أن تتباين حركة مؤشرات السوق في جلسة اليوم – الأربعاء- إذ سيتمسك EGX70 برحلة الصعود رغم مواجهته مقاومة عند مستوى 2040 نقطة، فيما قد يتحرك EGX30 بشكل عرضي مائل للهبوط.

وساهمت مشتريات المؤسسات بمختلف جنسياتها في دفع مؤشرات السوق نحو الصعود الجماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX 30) خلال جلسة أمس الثلاثاء، بنسبة 0.09%، ليصل لمستوى 11369 نقطة، فيما صعد نظيره للشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 2.47% ليغلق على 2034 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقًا EGX 100 بمعدل 1.92% ليسجل 2993 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات على الأسهم في ختام جلسة أمس 968 مليون جنيه، بينما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات جنيه ليصبح 715 مليارا، بعد أن كان 710 مليارات باليوم السابق.

وعلى صعيد تحركات السوق، فقد سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 12.6 و5.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 18.5 مليون جنيه.

واتجه الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بصافي 47 و36.8 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شراء للأجانب قدره 258 ألف جنيه، في الوقت الذي سجلت فيه المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 34.4 و36.8 و18.2 مليون جنيه على الترتيب.

وتوقع إيهاب سعيد، خبير سوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، أن يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل عرضي في جلسة الأربعاء إذ يواجه المؤشر منطقة المقاومة 2040 نقطة.

ورجح أن يستطيع مؤشر EGX70 اختراق المقاومة سالفة الذكر في جلسة الخميس المقبل، مرشحا الرئيسي EGX30 للتحرك البطبء العرضي مقارنة بنظيره السبعيني الذي بدأ ارتدادة صاعدة عقب موجة هبوط حاد قوية مؤخرا.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن السوق تنتظر محفزات حقيقية تساعدها على النهوض والتعافي من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن المستثمرين الأفراد بحاجة ماسة إلى الدعم الحقيقي.

وتوقع كمال أن يتحرك موشر البورصة الرئيسي EGX30 بشكل عرضي حول مستوى الدعم 11300 – 11400 نقطة، وذلك بالتزامن مع ثبات نسبي لسهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار في شركة إتش دي للأوراق المالية، إن تجاوز مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مستوى 2000 نقطة مرة أخرى هو بداية موفقة نحو التصحيح الصاعد خلال الفترة المقبلة.

وتوقع صعود مؤشر EGX70 في جلسة الأربعاء نحو مستويات المقاومة 2050 نقطة، فيما رشح مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 للتحرك العرضي المائل للهبوط.