مشتريات عربية ومحلية تدعم صعود البورصة منتصف التعاملات

منى عبد الباري: واصلت البورصة المصرية الاحتفاظ بمكاسبها بمنتصف تداولات اليوم الأربعاء، بدعم مشتريات محلية وعربية ليصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 13156.8 نقطة بصعود 0.42%. وارتفعت باقي المؤشرات ليسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعا نسبته 1.46% ليصل إلى نحو 700 نقطة، كما ارتفع مؤ

منى عبد الباري:

واصلت البورصة المصرية الاحتفاظ بمكاسبها بمنتصف تداولات اليوم الأربعاء، بدعم مشتريات محلية وعربية ليصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 13156.8 نقطة بصعود 0.42%.

وارتفعت باقي المؤشرات ليسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعا نسبته 1.46% ليصل إلى نحو 700 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% ليصل إلى مستويات 1572.33 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب للشراء بصافي 6.8 مليون جنيه، و نحو 11 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 17.7 مليون جنيه.

وسجلت التداولات 240 مليون جنيه بكمية 61.7 مليون ورقة مالية على أسهم 166 شركة، عبر 8550 صفقة منفذة، وارتفعت أسهم 65 شركة، فيما تراجعت أسهم 54 شركة، وظلت أسهم 47 شركة على ثبات.

يشار إلى أن البورصة كانت تحولت إلى الصعود في افتتاح التعاملات، مقارنة بالإغلاقات الخاسرة لتعاملات أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي إلى مستوى 13102.39 نقطة، كما هبط المؤشر السبعيني بنسبة 2.28% ليغلق عند 689.65 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.64%، عند مستوى 1552.88 نقطة.