مشتريات عربية وأجنبية تقود البورصة لأعلى مستوى فى 7 شهور

تلقت البورصة المصرية اليوم دفعة شرائية قوية من المستثمرين العرب والأجانب خلال النصف الثانى من الجلسة قادت السوق لأعلى مستوى منذ شهر أبريل الماضى.

وقال متعاملون ومحللون فنيون إن السوق شهدت تذبذبا خلال النصف الأول من الجلسة لتفقد جميع مكاسبها الصباحية ثم عادت للتماسك بدعم الأسهم القيادية وتنفيذ بعض الصفقات على عدد من الأسهم ومنها “هيرميس” المالية و”إيديتا” للصناعات الغذائية و “دايس” للملابس الجاهزة.

وتوقعوا أن يختبر المؤشر الرئيسى “egx30” منطقة المقاومة 11500- 11750 نقطة على الأجل القصير، فى ظل استمرار مشتريات المستثمرين الأجانب، بينما من المرجح أن يستهدف السبعينى “egx70” 2300 – 2800 نقطة.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاقات جلسة اليوم إذ قفز “egx30” بنسبة 2.45% ليصل إلى 11372 نقطة، و “egx70” 0.91% مسجلا 2251 نقطة، و “egx100” صاعدًا بـ 1.19% ليسجل 3275 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم قدرها 1.5 مليار جنيه، وجرى التداول على 195 سهما ارتفع منها 88 وانخفض 34 واستقر 73 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى الشراء بصافى 84 و33.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما فضل المصريون البيع بقيمة 117.6 مليون.

وارتفعت غالبية الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجارى الدولى بنحو 1.89% وهيرميس المالية 4.36% و”إيديتا” 1% وحديد عز 5.32% وطلعت مصطفى 3.77%.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة “يونيفرسال” لتداول الأوراق المالية، إن البورصة شهدت جلسة إيجابية هى الأقوى منذ تحريك سعر العملة الأسبوع الماضى نظرا لظهور مشتريات قوية فى أسهم “egx70”.

وأوضح أن “egx30” حقق مكاسب قدرها 276 نقطة بعد تراجعه مطلع الجلسة بالقرب من مستوى الدعم 11050 ثم معاودة الارتداد أثناء الجلسة ليغلق على 11376 نقطة.

وأشار إلى أن” EGX70 ” هبط قرب مستوى دعم 2200 ثم عاود الإرتفاع أثناء الجلسة ليغلق على 2251 نقطة.

وتوقع أن يستمر الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الحالى ليقترب “egx30″ من مقاومة 11500 نقطة، مع إعادة تدوير السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليقترب ” EGX70 ” من حاجز 2300.

وقال سعيد الفقى، مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن السوق تلقت دفعة قوية من غالبية الأسهم القيادية وعلى رأسها التجارى الدولى و”فورى” وطلعت مصطفى وحديد عز وهيرمس التى تُمثل 50% أو أكثر من الوزن النسبى لـ”egx30″.

ولفت إلى أن السوق تختبر مقاومة 11400 نقطة واختراقها قد يدفعها إلى مستوى 11750 خلال الفترة المقبلة وهو سيناريو مرجح حدوثه مع جاذبية الأسعار وارتفاع القوى الشرائية موضحا أن ” EGX70 ” يواجه مقاومة بمنطقة 2280 نقطة فى حين يبلغ مستوى الدعم 2200 نقطة.