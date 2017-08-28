مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود محدود، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.
وبمرور نصف ساعة على التداولات، إرتفع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2993 نقطة،.كما صعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% ليصل إلى 702 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 0.46 % ليصل إلى 1574 نقطة.
يذكر أن السوق أنهى تعاملات جلسة أمس على تباين في المؤشرات حيث هبط المؤشر الرئيسي نسبة 0.10% عند مستوى 12913 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.34% ليصل إلى 700 نقطة، وإرتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.96% ليغلق عند 1570 نقطة.