مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة في المستهل

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، “egx30” بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12899.33 نقطة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعاً بعمليات شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بشكل هامشي بنسبة 0.6% إلى 591.67 نقطة، في حين هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليصل إلى 5882.98 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 75,4 مليون جنيه على الأسهم فقط، وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 53 سهما من إجمالى 90 تم التداول عليها، بينما هبط 11 سهماً، فيما بقيت أسعار 26 سهماً بنفس مستوياتها.

يشار إلى أن تعاملات البورصة قد اختتمت جلسة أمس الأحد على تباين، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28% إلى 12870 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.13% ليصل إلى 588 نقطة، أما المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً فقد استقر عن نفس مستوى إغلاق الخميس 1360 نقطة.