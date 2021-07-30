بورصة وشركات

مشتريات عربية تقود البورصة للصعود الجماعي خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المصريين والاجانب نحو البيع.
مصطفى طلعت 3:24 م, الجمعة, 30 يوليو 21 3:24 م, الجمعة, 30 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 10.1% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.8% إلى 3742 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس – آخر جلسات الأسبوع – على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10742 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.79% إلى 2763 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% إلى 3742 نقطة.

اقرأ أيضا  رواد السياحة: مصر لتأمينات الحياة باعت حصة من الأسهم بقيمة 4.5 مليون جنيه

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 97 سهما من إجمالى 196 متداولا، بينما هبط 72، وبقي 27 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

اقرأ أيضا  البورصة : 141.5 مليون جنيه مشتريات العرب خلال أسبوع

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

ورجح الخبراء اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي حركة إيجابية للتداولات يصعد معها المؤشر الثلاثيني لمستويات 10740 نقطة.

اقرأ أيضا  المنصورة للدواجن تفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 8.6 مليون جنيه

ورجح عبد القادر تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

القطاع العقاري الأنشط فى البورصة بتداولات 1.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 3:42 م, الجمعة, 30 يوليو 21

البورصة : 141.5 مليون جنيه مشتريات العرب خلال أسبوع

مصطفى طلعت 3:36 م, الجمعة, 30 يوليو 21

البورصة تقفز 4.7% والأسهم تربح 34 مليار جنيه خلال يوليو

مصطفى طلعت 3:32 م, الجمعة, 30 يوليو 21

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس وسط نتائج قوية من الشركات

أيمن عزام 11:53 م, الخميس, 29 يوليو 21

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد أرباح قوية للشركات

أيمن عزام 11:16 م, الخميس, 29 يوليو 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 29-7-2021

رجب عزالدين 8:35 م, الخميس, 29 يوليو 21