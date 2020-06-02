مشتريات عربية تصعد بالبورصة وأداء إيجابى لقطاع الاتصالات

شهدت البورصة تحركات عرضية متأرجحة خلال تعاملات أمس، انتهت بصعود محدود لغالبية المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأداء الإيجابى لقطاع الاتصالات.

وغلب الصعود على أسهم قطاعات الموارد الأساسية والعقارات والاتصالات والأغذية والنقل والخدمات المالية غير المصرفية، بينما تراجع أداء البنوك والسيارات والسياحة والتجارة والمقاولات والنسيج.

وقال محللون فنيون إن السوق تتحرك باتجاه عرضى مائل للصعود على المدى القصير بين مناطق المقاومة 10600 و10850 نقطة والدعم 10000 و10250 نقطة.

وأوضحوا أن قطاع الاتصالات ساهم بشكل كبير فى مساندة البورصة أمس بعد إعلان شركة المصرية للاتصالات توقيع اتفاقيات جديدة للتراسل، مشيرين أيضاً إلى الأداء الإيجابى لقطاع البتروكيماويات.

وصعد مؤشر»EGX30» الرئيسى بنحو %0.07 إلى 10227 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة%0.91 إلى 1170 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.71 ليسجل 1885 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 936 مليون جنيه تقريباً، واتجه المصريون والأجانب للبيع بصاف قدره 23.5 و6.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما اتجه العرب للشراء بصافى بلغ 30.3 مليون جنيه.

وتأرجح أداء الأسهم بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 80 سهما من إجمالى 179 تم تداولها، بينما هبط 59 سهماً، وبقى 40 دون تغير.

وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية إن السوق تتحرك باتجاه عرضى بين مستويات 10000 و10600 نقطة على المدى القصير.

وأكد أنه حال كسر مستوى المقاومة 10600 نقطة لأعلى فستستهدف السوق منطقة 10850 نقطة.

ولفت إلى أن غالبية الأسهم حققت أداءاً إيجابياً خاصة قطاعات العقارات والاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية والبتروكيماويات.

وقال هشام حسن رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية إن السوق حاولت إعادة التجربة على مستوى المقاومة المهم عند 10250 نقطة مع دعم من الأداء القوى لسهم المصرية للاتصالات الذى ارتفع بنحو %7.

وأعلنت المصرية للاتصالات أمس أنها وقعت مع شركة اتصالات مصر اتفاقيتين جديدتين تشملان خدمات التراسل والبنية التحتية والترابط البينى بين الهاتف المحمول والثابت.

وأشار «حسن» إلى أن السوق ستحاول التجربة على مستوى مقاومة فرعى عند 10400 نقطة على الأجل القصير لحين ظهور قوى شرائية تدفعها للصعود عند منطقة المقاومة المهمة 10600 نقطة.

يذكر أن سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بالسوق، تراجع أمس %0.41 والسويدى إليكتريك %1.8 بينما ارتفعت أسهم أبو قير للأسمدة والمصرية للاتصالات و«بايونيرز» و«سى آى كابيتال» والقابضة الكويتية بنسب 1.5 و7.2 و3.4 و1.6 و %1.7 بالترتيب.