مشتريات عربية تصعد بالبورصة في بداية التعاملات

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، بدعم شرائي للمستثمرين العرب.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.51% إلى 14754 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 0.52% إلى 808 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الاوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.61% إلى 1914 نقطة.
يشار إلى أن البورصة، سجلت ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بالأداء القوي لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، بالإضافة إلى مشتريات المستثمرين الأجانب.