مشتريات عربية تصعد بالبورصة في المستهل

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12972.68 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.13 % إلى مستوى 594.32 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1378.99 نقطة.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 36 سهم من إجمالى 94 سهماً، تم التداول عليهم، بينما هبط 16 سهماً، فيما بقيت أسعار 42 سهماً عن نفس مستوياتها، وسط مشتريات للمستثمرين العرب.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة، أنهت تعاملات، أمس الثلاثاء، على صعود طفيف وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.55% إلى 12936 نقطة، بينما صعد egx70 بـ0.38% ليصل إلى 593، كما إرتفع EGX100 الأوسع بنسبة 0.63% عند مستوى 1376 نقطة.