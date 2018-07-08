مشتريات عربية تصعد بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتقاع جماعي، وسط دعم شرائي للمستثمرين العرب.وصعد مؤشر "egx30" الرئيسي 0.66% ليصل إلى 16231 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.22% ليسجل مستوى 801 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100"

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتقاع جماعي، وسط دعم شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي 0.66% ليصل إلى 16231 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.22% ليسجل مستوى 801 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسة 0.20% ليصل إلى 2038 نقطة.

يذكر أن البورصة شهدت تراجعات جماعية، الأسبوع الماضي، وهبط المؤشر الرئيسي 1.4% ليغلق عند 16125 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.55% ليسجل 800 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً 1.34% إلى 2035 نقطة.