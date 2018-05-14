مشتريات عربية تصعد بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعتسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية طفيفة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم شرائي للمستثمرين العرب.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "Egx30" بنسبة 0.05% ليصل إلى 17192 نقطة، كما ارتقع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.30% إلى 858 نقطة، وامتد الارت



مصطفى طلعت

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية طفيفة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم شرائي للمستثمرين العرب.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.05% ليصل إلى 17192 نقطة، كما ارتقع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.30% إلى 858 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنحو 0.33% ليسجل 2206 نقطة.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع طفيف إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني0.17% عند مستوى 17184 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.24% إلى 855 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% عند 2199 نقطة.