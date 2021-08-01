مشتريات عربية تدعم البورصة للاتجاه صوب 10950 نقطة

يتوقع خبراء فنيون مواصلة البورصة المصرية اتجاهها الصاعد للوصول لمستويات تقترب من 10950 نقطة، بدعم استمرار مشتريات محافظ عربية، وتحركات إيجابية لقطاعات الأغذية، والأدوية، والصناعة.

يذكر أن البورصة المصرية أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى، على صعود جماعى للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقى، بدعم مشتريات عربية، وتحركات إيجابية لقطاعات العقارات، والأغذية، والسياحة والترفيه.

وربح المؤشر الثلاثينى الأسبوع الماضى نحو %1، بعدما أغلق عند مستوى 10742 نقطة، فى حين صعدEGX70 ما نسبته %10.13، إلى مستوى 2764 نقطة، و«المئوى» الأوسع نطاقًا EGX100 ، %7.86، إلى 3742 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 16.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستويات 701.6 مليار، مقارنة بـنحو 685.4 مليار، مرتفعًا %2، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البورصة المصرية.

واقتنص المستثمرون المحليون نحو %87.6، بصافى بيع 56.4 مليار جنيه، بينما كان نصيب الأجانب مبيعات قيمتها 85.1 مليار جنيه، فيما اتجه العرب للشراء بصافى 141.5 مليون جنيه.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية ستتجه الأسبوع الحالى نحو 10840 نقطة، بدعم استمرار مشتريات المحافظ العربية المستمرة منذ بداية العام.

وسجلت مشتريات المستثمرين العرب ما قيمته 1.139 مليار جنيه، بنسبة %7.1 من تداولات البورصة المصرية، منذ بداية العام الحالى، وحتى نهاية تعاملات شهر يوليو.

ولفت «عبدالقادر» إلى أن تحركات المؤشر الثلاثينى خلال هذا الأسبوع ستكون هادئة ومتمساكة فى النصف الأول، وصاعدة بالنصف الأخير، فيما أوصى بالشراء على حزمة من الأسهم من قطاعات مختلفة.

وأوصى بشراء سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، عند 3.42 جنيه، مقارنة بـنحو 3.57 جنيه الأسبوع الماضى، وسهم سيدى كرير عند 12 جنيهًا، مقابل 12.35 جنيه، نهاية الأسبوع الماضى، والسويدى إليكتريك عند 8.55 جنيه، نظير 8.82 جنيه الأسبوع الماضى.

كما أوصى كذلك بشراء المصرية للاتصالات عند 13.90 جنيه، مقارنة بنحو 14.09 جنيه الخميس الماضى، والبنك التجارى الدولى عند 55.80 جنيه، مقابل 57.10 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى عند 6.85 جنيه، مقابل 7.19 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس بقيمة 11.20 جنيه نظير 11.60 جنيه، والشمس للإسكان والتعمير بقيمة 6.55 جنيه، نظير 6.89 جنيه.

وأشار «عبدالقادر» إلى وجود فرص استثمارية جيدة فى قطاع البنوك الصغيرة، أبرزها أسهم أبوظبى الإسلامى الذى أنهى تعاملات الأسبوع الماضى مرتفعًا %9.5، عند مستوى 12.4 جنيه، وسهم بنك فيصل الإسلامي- بالدولار، الذى صعد الأسبوع الماضى %8.30 عند 0.87 جنيه.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتجه الأسبوع الحالى قرب مستويات 10950 نقطة، فيما يتجه نظيره السبعينى نحو 2800 نقطة، مع استمرار استثمارات المحافظ العربية فى قطاعات العقارات، والأدوية، والأغذية.

وتصدرت قطاعات العقارات، والأغذية والمشروبات قطاعات الأسهم المقيدة من حيث قيم التداول، حيث اقتنص الأول ما نسبته %26.5 من التعاملات بتداولات قيمتها 6.22 مليار جنيه، بينما كان نصيب الأغذية %12 بقيمة 2.8 مليار جنيه، فيما جاء قطاع الأدوية بالمركز السابع، بنسبة %4.6 بقيمة 1 مليار جنيه، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة.

وأشارت «زيدان» إلى أن القطاعات التى ستشهد أفضل أداء هذا الأسبوع هى الأدوية، والأغذية، والعقارات، والصناعة، والسياحة، وسط هدوء لتحركات سهم البنك التجارى الدولى المهيمن على الوزن النسبى الأعلى للمؤشر الثلاثينى، والذى سيتجه صوب 60 جنيهًا.

ورجحت «زيدان» جذب قطاع البنوك الصغيرة سيولة قوية بدعم صفقة بنك بلوم مصر، مع استمرار عرض الشراء الذى بدأ 25 يوليو، حتى جلسة 5 أغسطس المقبل.