مشتريات المصريين والعرب تعزز صعود البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوي حتي منتصف تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب .

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنسبة 1.6%، عند مستوى 22653 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.86%، عند مستوى 4385 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.82%، عند مستوى 6562 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما، ارتفع منهم 115 سهما، فيما تراجع 11 سهما، و استقر 72 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 57.91 مليون جنيه، و 4.45 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 62.36 مليون جنيه.