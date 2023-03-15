مشتريات المصريين والعرب تعزز استمرار صعود البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 15-3-2023، صعود جماعي ،بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.69% عند مستوى 15621 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 1.04%، عند مستوى 2823 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.98% عند 4167 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 184 سهما، ارتفع منهم 100 سهما، فيما تراجع 14 سهما، و استقر 70 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 29.23 مليون جنيه، و 28.85 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 58.09 مليون جنيه.