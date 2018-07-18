مشتريات المصريين والعرب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 15592 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39% عند مستوى 757 نقطة حتى الساعة الو

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 15592 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39% عند مستوى 757 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 379مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 24.5 مليون جنيه و 12 مليون جنيه و6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 503 ألف جنيه و484 ألف جنيه و 42 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 90 سهما من إجمالى 159 سهما متداولا، بينما هبط 19وبقى 50 دون تغير.