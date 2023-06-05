مشتريات المصريين والأجانب تعزز صعود البورصة حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 5-6-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.65% ، مسجلا مستوى 17596 نقطة.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 2.96%، مسجلا مستوى 3492 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.24% عند 5161 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة في البورصة إلى 200 سهم، ارتفع منها 76 سهما، فيما تراجع 54 سهما، واستقر 70 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 5.9 مليون جنيه، و 44.82 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 50.73 مليون جنيه.