مشتريات المصريين والأجانب تصعد بالبورصة في المنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 15723 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 748 نقطة حتى الساعة 1

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 15723 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 748 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 298 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه و21 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12 مليون جنيه و9 مليون جنيه و267 ألف جنيه و12.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 79 سهم من إجمالى 136 سهما متداولا،بينما هبط 21 وبقى 36 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 15645 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% عند مستوى 746 نقطة.