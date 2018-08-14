مشتريات المصريين والأجانب تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15534 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 746 نقطة حتى الساعة ح

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15534 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 746 نقطة حتى الساعة حتى الساعة 12:30

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 176مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 15.5 مليون جنيه و4 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 8.5 مليون جنيه و606 ألف جنيه و37 ألف جنيه و10 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 33 سهم من إجمالى 139 سهما متداولا،بينما هبط 50 وبقى 56 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والاجانب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 15521 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة.