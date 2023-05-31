مشتريات المصريين تعزز صعود البورصة حتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 0.94%، مسجلا مستوى 17699 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.84%، عند مستوي 3291 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.75% عند 4935 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 97 سهما، فيما تراجع 40 سهما، و استقر 60 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 65.38 مليون جنيه، و 87.68 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 153.07 مليون جنيه.