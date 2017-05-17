مشتريات المصريين تصعد بالبورصة 0.99% فى ختام التعاملات

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة اليوم الأربعاء، على صعود، جماعى، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13064.02 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.08% ليصل إلى 593.98 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.62% إلى مستوى 1385.03 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1,3 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي 27,8 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بقيمة 1.9 و25.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 85 سهما من إجمالى 192، تم التداول عليها، بينما هبط 82 سهماً، فيما بقيت أسعار 25 سهماً عند نفس مستوياتها.