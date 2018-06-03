مشتريات المصريين تدفع البورصة لمواصلة الصعود منتصف الأحد

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.70% عند مستوى 16694نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 845 نقطة حتى الساعة 12:45.

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.70% عند مستوى 16694نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 845 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 354 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 8 ملايين جنيه و6 ملايين جنيه 24 مليون جنيه و446 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 33.5 مليون جنيه 4 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 70 سهما من إجمالى 139 سهما متداولا، بينما هبط 21وبقى 48 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.06 % عند مستوى 16414نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.56% عند مستوى 842 نقطة.