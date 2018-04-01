مشتريات المصريين تدفع البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الأحد

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.94% عند مستوى 17615نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.60% عند مستوى 876 نقطة حتى الساعة 12:45.وبلغت قيم

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.94% عند مستوى 17615نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.60% عند مستوى 876 نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات 1 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 73.5 مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها مليون جنيه و 13 مليون جنيه و28 مليون جنيه و19 مليون جنيه و11 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 100 سهم من إجمالى 174سهما متداولا،بينما هبط 30 وبقى 44 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية الاسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.84% عند مستوى 17450نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% عند مستوى 870 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.79% عند مستوى 2238 نقطة،بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.45% عند مستوى 2986 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.21% عند مستوى 17727نقطة.