مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود في منتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.26% عند مستوى 15962 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.32% عند مستوى 782 نقطة حتى الس

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الطفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.26% عند مستوى 15962 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.32% عند مستوى 782 نقطة حتى الساعة 12:30

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 428 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والافراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 37 مليونا و4.5 مليون و26 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بقيم تداولات قيمتها 62.5 مليون جنيه و4.5 مليون و 224 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 68 سهما من إجمالى 147 متداولا،بينما هبط 34 وبقى 45 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وارتفع egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 15921 نقطة، كما صعد egx70 بنسبة 0.54% عند 779 نقطة.