مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود بداية تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 11-4-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.63% عند مستوي 16880 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 0.55% عند مستوى 2965 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.67%، عند 4466 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 140 سهما، ارتفع منهم 31 سهما، وتراجع سهما واحداً، فيما استقر 108 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب، نحو البيع بصافي قيمة 7.16 مليون جنيه، و 3.3 مبيون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 10.43 مليون جنيه.