مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود مع منتصف التعاملات

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين والمؤسسات الأجنبية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.63% عند 13970 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ1.93% عند 813 نقطة حت



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه شرائى للمصريين والمؤسسات الأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.63% عند 13970 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ1.93% عند 813 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 605 ملايين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى 6.5 مليون جنيه و11 مليونا و7.5 مليون و31 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى 1.5 مليون جنيه و23 مليونًا على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 130 سهما من إجمالى 174 متداولة، بينما هبط 29 وبقى 15 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى قبل إجازة الخميس على صعود أغلب مؤشراتها، باستثناء الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.54% وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.