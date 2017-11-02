مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود بمنتصف الخميس

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26% عند مستوى 14314 نقطة، بينما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ1.14% عند 790 نقطة، حتى الس



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26% عند مستوى 14314 نقطة، بينما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ1.14% عند 790 نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 857 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 50.5 مليون جنيه و2 مليون و4.5 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفرد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى تداولات 4 مليون جنيه و6.5 مليون و47 مليونًا على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 73 سهما من إجمالى 177 متداولا، بينما هبط 56 وبقى 39 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية، فهبط egx30 بـ0.45% عند 14277 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 781 نقطة.